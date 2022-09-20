РосСМИ: обращение Путина по псевдореферендумам перенесено

Обращение президента России Владимира Путина было перенесено на среду, 21 сентября, сообщает Деловая столица.

Пропагандистские новостные ресурсы Russia Today и "Первий канал" удалили анонс трансляции.

Одиозный телеведущий Владимир Соловьев и главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян косвенно подтвердили перенос обращения хозяина Кремля.

Источник Forbes Russia в Администрации президента РФ отметил, что обращение Путина будет транслироваться 21 сентября, "когда проснется Дальний Восток".

Как сообщалось, российские СМИ анонсировали выступление президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в 20:00 20 сентября. Затем трансляция была перенесена на 21:00. Ожидалось, что Путин может сделать заявление по поводу "референдумов" о присоединении оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей к РФ, а также объявить мобилизацию.