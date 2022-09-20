Зеленский провел разговор с 42-м президентом США Биллом Клинтоном
Президент Владимир Зеленский во вторник, 20 сентября, заявил, что США могли бы стать первой страной, которая подпишет гарантии безопасности для Украины, сообщает Новое время.
Во время общения с 42-м президентом США Биллом Клинтоном на The Clinton Global Initiative глава украинского государства напомнил, что недавно Украина вместе с международными экспертами разработала рекомендации по поводу гарантий безопасности, которые могли бы стать примером для других стран, которые пока не в НАТО, но хотят быть в безопасности.
Зеленский рассказал, что Украина хочет, чтобы в круг стран-гарантов входили США, Великобритания и страны ЕС.
"Документ очень мощный. Нам нужна поддержка политиков, а также частного сектора, потому что гарантии безопасности разные — от санкционных до финансовых, оружейных, политических… Я считаю, очень важно, чтобы США стали первой страной, которая подпишет эти гарантии безопасности с украинской стороной", — добавил президент Украины.
Офис президента 13 сентября представил первые рекомендации по поводу гарантий безопасности для Украины. Рекомендации разрабатывала экспертная группа во главе с главой ОП Андреем Ермаком и 12-м генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.
Согласно документу, в основную группу союзников и гарантов Украины могут входить США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина работает над договором о гарантиях безопасности с международными партнерами без участия России. Такие гарантии должны быть многосторонними и юридически обязывающими.