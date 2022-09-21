Путин объявил частичную мобилизацию

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, во время которого объявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт" , - заявил он.

Призывники перед отправкой в части пройдут дополнительную военную подготовку, добавил он.