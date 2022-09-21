Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях врага

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях врага
Фото: wikimedia.org

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 до 21.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 55 110 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2 227 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 748 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 1340 (+17) ед,
  • РСЗО – 318 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 168 (+0) ед,
  • самолетов – 253 (+1) ед,
  • вертолетов – 217 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 932 (+7) ед,
  • крылатых ракет ‒ 239 (+1) ед,
  • кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3610 (+23) ед,
  • специальной техники – 125 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.

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