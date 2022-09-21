Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях врага

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 до 21.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 55 110 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 2 227 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4 748 (+24) ед,

артиллерийских систем – 1340 (+17) ед,

РСЗО – 318 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 168 (+0) ед,

самолетов – 253 (+1) ед,

вертолетов – 217 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 932 (+7) ед,

крылатых ракет ‒ 239 (+1) ед,

кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3610 (+23) ед,

специальной техники – 125 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.