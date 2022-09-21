Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях врага
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 до 21.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 55 110 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2 227 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4 748 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 1340 (+17) ед,
- РСЗО – 318 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 168 (+0) ед,
- самолетов – 253 (+1) ед,
- вертолетов – 217 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 932 (+7) ед,
- крылатых ракет ‒ 239 (+1) ед,
- кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3610 (+23) ед,
- специальной техники – 125 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Данные уточняются.