Швейцария сократила потребление газа на 20%

В Швейцарии за последние два месяца потребление газа упало примерно на 20%. Об этом в интервью Neue Zürcher Zeitung сказал правительственный менеджер по энергетическому кризису Бастиан Шварк, сообщает Украинская правда.

"Компании отреагировали на высокую цену на газ" , - сказал Шварк, объяснив, что из-за высоких цен отрасли приостановили определенные процессы, поскольку они становились слишком дорогими.

По его словам, с газом ситуация сейчас более напряженная, чем с электроэнергией.

Швейцария получает около 70% газа из Германии, которая так же сократила потребление электроэнергии.

Ранее правительство Швейцарии решило, что общественные здания будут нагреваться до температуры не выше 20 градусов для экономии энергии.

Кроме того, в Швейцарии предлагают штрафы и тюремное заключение за нарушение правил отопления зимой.