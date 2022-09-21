Опрос: Что думают украинцы о поляках, немцах и россиянах

С начала войны украинцы кардинально поменяли свое мнение о жителях соседних стран. Этому способствовала и беспрецедентная поддержка правительств и рядовых граждан, пишет Ольга Маджумдар, РБК-Украина.

Опрос общественного мнения в Украине провел украинский исследовательский институт Info Sapiens по заказу польского правительственного Центра диалога Юлиуша Мерошевского.

"Благодатная почва для развития отношений в будущем"

Согласно результатам опроса, стали лучше думать о поляках аж 73% украинцев. Так положительно высказались о соседнем народе жители всех областей Украины.

Не изменили свое мнение о поляках, в том числе и плохом – 23% опрошенных украинцев. Только 1% участников опроса стали хуже думать о жителях Польши. А 3% затруднились ответить на вопрос.

"Этот опрос свидетельствует о большой доброжелательности украинцев к полякам, а значит, подтверждает наличие с украинской стороны благодатной почвы для развития отношений между обеими странами и народами в будущем. Этому мы обязаны спонтанной солидарности польского народа с Украиной и огромной поддержке, которую Украина получает от Польши в своей войне за независимость" , – считает доктор Лукаш Адамски, заместитель директора Центра Мерошевского.

Фото: Украинские беженцы на границе (twitter.com/straz_graniczna)

Оказалось, что две трети опрошенных – 65% – никогда не были в Польше. При этом среди тех, кто хоть раз в жизни посещал Польшу, доброжелательно относятся к соседней стране еще больше, чем средний показатель.

Каждый пятый (18%) респондент имеет в семье поляков, у 64% опрошенных украинцев среди польских корней есть дедушки или бабушки. Добрососедских отношений с Польшей хотели бы 40% опрошенных украинцев.

За сближение двух народов высказались 58% украинцев. 29% опрошенных говорили о сообществе двух стран с символической границей, взаимной поддержкой и внешней политикой.

Как изменилось отношение украинцев к россиянам и немцам

Авторов исследования интересовало отношение украинцев к другим нациям. Оказалось, что к немцам тоже возросла доброжелательность – положительно оценивают жителей Германии 29% опрошенных. Только 13% украинцев изменили мнение о немецкой нации к худшему.

Кардинально изменилось отношение к россиянам – 88% стали хуже думать о соседнем народе. Ни один из опрашиваемых не изменил свое мнение о россиянах на положительное.

"До 2014 года, согласно опросам, россияне были ближайшими для украинцев. Это и не удивительно, ведь большинство украинцев родились в СССР и слышали о так называемых "братских народах". После того, как россияне оккупировали Донбасс и Крым, белорусы стали ближайшими – так называемый "третий братский народ". Сейчас большинство украинцев негативно относятся к россиянам, относительное большинство – к белорусам, а поляки стали нам ближе. Мы никогда не забудем, что поляки сделали для Украины в это ужасное время" , – отмечает Ирэна Волосевич, заместитель директора Info Sapiens.

Задавали во время опроса и вопрос об украинско-польской истории. Оказалось, что о событиях Волынской трагедии после Второй мировой войны знают только 15% украинцев, 62% - "немного слышали".