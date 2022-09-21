В Изюме продолжается эксгумация: изъято тела 263 погибших

В деоккупированном Изюме в Харьковской области продолжается эксгумация тел. Всего по состоянию на 20 сентября с места массового захоронения изъято 263 тела погибших, в том числе тела 2 детей. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

На территории леса насчитывается 450 захоронений убитых и замученных граждан, а также одна братская могила военных.

"При визуальном осмотре часть изъятых тел имеет признаки пыток, у некоторых связаны руки, имеются колото-резаные раны. Тела находятся в состоянии гнилостных изменений, поэтому у следствия более подробная информация будет после проведения судебно-медицинских экспертиз, которые уже назначены" , – говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.