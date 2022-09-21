Минюст США усилит розыск и конфискацию российских активов

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что Министерство юстиции США планирует усилить работу по розыску и конфискации клептократических активов, связанных с Россией, сообщает Экономическая правда.

По ее словам, 20 сентября был опубликован доклад директора группы Министерства юстиции США "KleptoCapture" Э.Адамса в рамках слушаний на тему "Усиление давления на Россию: разумные санкции, экономическое государство и дальнейшие шаги" в сенатском Комитете по вопросам банковского дела, жилищного хозяйства и по делам городов.

Маркарова напомнила, что 2 марта 2022 года под эгидой Министерства юстиции США была создана группа "KleptoCapture", которая включила представителей различных правоохранительных органов США.

Основная цель группы – поиск клептократических активов, связанных с Россией, выявление фактов уклонения от введенных американских санкций и экспортного контроля, осуществление мер по предотвращению обхода американской санкционной политики.

В рамках доклада было, в частности, отмечено о внесении Минюстом США ряда законодательных предложений, связанных с улучшением деятельности по заморозке и изъятию клептократических активов России, в частности:

возможность передачи доходов от конфискованной клептократической собственности в Украину для возмещения ущерба, причиненного российской агрессией;

уменьшение возможностей по обходу введенных санкций и улучшение деятельности по противостоянию обходу санкционной политики;

расширение временных рамок в ведении дел, связанных с выявлением клептократических активов;

усиление международного сотрудничества в вопросе розыска и конфискации клептократических активов;

применение административно-гражданского производства о взыскании имущества к новым типам активов.