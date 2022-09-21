Мобилизация в РФ: Литва повышает уровень готовности сил реагирования

В связи с объявлением в России частичной мобилизации Литва переведет свои силы быстрого реагирования в режим повышенной готовности.

Об этом написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Поскольку военная мобилизация России будет проводиться и в Калининградской области, то есть в нашем соседстве, Литва не может просто смотреть. Наши силы реагирования на чрезвычайные ситуации повышают уровень готовности, чтобы предотвратить любые провокации" , - написал Анушаускас.

Он также заявил, что в Литве изучается возможность увеличения поддержки Украины.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. По его словам, планируется призвать только тех граждан, которые сейчас находятся в запасе и кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и опыт.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также уточнил, что планируется призвать 300 тысяч резервистов.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил начало мобилизации противостоянием силам НАТО.