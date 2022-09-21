В Тернополе возвращают масочный режим из-за коронавируса

С 22 сентября в Тернополе снова вводится масочный режим из-за коронавируса. Ношение масок становится обязательными в общественных местах, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Так, на заседании городского штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера 21 сентября решили: