Рада вернула акцизы на топливо

Верховная Рада приняла законопроект, которым вернули акцизы на топливо, сообщил народный депутат Ярослав Железняк﻿.

За соответствующий законопроект №7668-д в среду, 21 сентября, проголосовали 255 народных депутатов.

По данным нардепа, согласно положениям законопроекта возвращаются акцизы в размере:

бензин 100€/1000 литров

дизель 100€/1000 литров

биотопливо 100€/1000 литров

газ 52 €/1000 литров

НДС для всего остается на уровне 7%.

По его словам, также сделана льгота для топлива на нужды Минобороны. Для военных акциз будет 0€/1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны на период военного и чрезвычайного положения.

Закон вступает в силу через день после опубликования, поэтому возвращения акцизов надо ожидать в конце сентября.

Все эти льготы действуют до конца военного положения, но не позднее 1 июля 2023 года, отметил он.