Рада вернула акцизы на топливо
Верховная Рада приняла законопроект, которым вернули акцизы на топливо, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За соответствующий законопроект №7668-д в среду, 21 сентября, проголосовали 255 народных депутатов.
По данным нардепа, согласно положениям законопроекта возвращаются акцизы в размере:
- бензин 100€/1000 литров
- дизель 100€/1000 литров
- биотопливо 100€/1000 литров
- газ 52 €/1000 литров
НДС для всего остается на уровне 7%.
По его словам, также сделана льгота для топлива на нужды Минобороны. Для военных акциз будет 0€/1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны на период военного и чрезвычайного положения.
Закон вступает в силу через день после опубликования, поэтому возвращения акцизов надо ожидать в конце сентября.
Все эти льготы действуют до конца военного положения, но не позднее 1 июля 2023 года, отметил он.