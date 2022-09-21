ERR: Эстония готовит пакет встречных мер на мобилизацию в России

В ответ на объявление частичной мобилизации в России Министерство обороны Эстонии приступило к составлению собственного пакета встречных мер, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет ERR.

По словам заместителя командующего Силами обороны генерал-майора Вейко-Велло Палма, разработка пакета мер уже находится на завершающей стадии. В то же время против Эстонии не существует прямой военной угрозы, однако важность такого решения невозможно преуменьшать.

"Конечно, нельзя сказать, что нам не нужно ничего делать. Прямая военная угроза Эстонии не возросла, но важность такого шага, безусловно, нельзя преуменьшать. Это следующий шаг России по эскалации. Следующим шагом после этого может стать объявление полной мобилизации" , – добавил Палма.

Также генерал упомянул и о решении Литвы о повышении готовности своих подразделений быстрого реагирования после того, как мобилизация началась и в Калининградской области.

Отвечая на вопрос, приведет ли решение Кремля к увеличению военной помощи Украине, генерал ответил, что у Киева сегодня самая большая и очень мощная армия в Европе.

"Я не думаю, что ее нужно резко увеличивать. В подготовке (украинских военных, – ред.) мы уже делаем все, что им нужно" , – добавил Палм.

Заместитель командующего Силами обороны допустил, что Россия использует мобилизацию для латания дыр в воинских частях, понесших потери в Украине.

"Система мобилизации в России другая - расчет ведется географически, по месту жительства человека. Резервисты приписываются к подразделениям по месту жительства - они раньше не встречались со своими сослуживцами. Нужно много резервистов и времени, чтобы сделать такое подразделение боеспособным" , - сказал Палм.

Напомним, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

Между тем Эстония заявила о том, что не будет пускать назад россиян, которые покинули страну, чтобы принять участие в войне против Украины.