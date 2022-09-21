Зеленский назначил новую главу военной администрации Херсона

Президент Владимир Зеленский назначил главой Херсонской городской военной администрации Галину Луговую, сообщает Новое время.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

"Назначить Луговую Галину Леонидовну начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области" , — говорится в заявлении от 21 сентября.

Луговая исполняла обязанности городского головы Херсона Игоря Колыхаева, которого похитили российские оккупанты. До этого она была секретарем Херсонского горсовета.

Как сообщает Суспільне, Луговая родилась 10 апреля 1976 года в пригороде Херсона — Антоновке. Училась в Херсонском государственном университете, изучала иностранные языки.

Ранее работала в детском саду и преподавала английский в школе. В 2013 году стала директором Антоновской общеобразовательной школы I-III ступеней № 21 Херсонского городского совета.

В 2015 году на местных выборах была избрана депутатом Херсонского городского совета 7-го созыва. Баллотировалась от политической партии Европейская солидарность.

В 2020 году была избрана второй раз, но уже от политической партии Игоря Колыхаева Нам здесь жить.

Россияне похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева 28 июня. По словам советницы городского головы Галины Ляшевской, его схватили, когда он приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома.