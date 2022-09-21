Байден рассказал, какими должны быть условия для окончания войны в Украине
Украина имеет те же права, что и любое другое суверенное государство. Война в Украине должна закончиться на справедливых условиях, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит выступление президента США Джо Байдена на сессии Генассамблеи ООН.
"Как и вы Соединенные Штаты хотят, чтобы война закончилась на справедливых условиях. На тех, под которыми мы бы все подписались. Нельзя завоевывать территорию страны силой. Единственная страна, которая с этим не согласна, - это Россия. Поэтому каждый участник ООН должен решительно и последовательно настаивать на том, что Украина имеет те же права, что и любое суверенное государство. Мы будем проявлять солидарность против агрессии России. И точка", - сказал он.
Как сообщалось, речь президента США Джо Байдена, которую он произносит во время заседания Генассамблеи ООН, переписывали в срочном порядке после сегодняшних заявлений президента РФ Владимира Путина.