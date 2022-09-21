Мэр Мелитополя призвал мужчин призывного возраста покинуть город

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров призвал мужчин призывного возраста выехать из города в связи с объявлением президентом России частичной мобилизации, сообщает Украинская правда.

Об этом Федоров сообщил в Telegram.

"Призываем мужчин призывного возраста немедленно покинуть Мелитополь! Кремлевским диктатором подписан указ об объявлении мобилизации! На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей пройдут наиболее жесткие мероприятия! На мужчин будет устроена настоящая охота".

По словам Федорова, тем мужчинам, которые откажутся идти на смерть, придется иметь дело с чеченскими заградотрядами.

Он также добавил, что у мужчин-жителей Мелитополя осталось менее 10 дней для выезда, потому что местный гауляйтер подписал указ, согласно которому с 1 октября выезд за пределы оккупированной части Запорожской области будет разрешен только на основании спецпропуска.

Федоров отметил, что оккупанты будут "выпускать" мужчин "только на фронт".