Трасс и глава Еврокомиссии назвали признаком слабости мобилизацию в РФ

Премьер-министр Британии Лиз Трасс и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявили, что объявленная президентом РФ частичная мобилизация является свидетельством провала российского вторжения в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в совместном заявлении Трасс и фон дер Ляен по результатам их встречи на полях Генассамблеи ООН.

Президент Еврокомиссии и премьер Британии решительно осудили действия России в Украине и согласились, что объявленная Путиным частичная мобилизация является признаком того, что вторжение России проваливается.

"Это проявление слабости" – заявили Трасс и фон дер Ляен.

Они отметили мужество и храбрость украинского народа и подчеркнули совместное обязательство поддерживать Украину в ее борьбе до тех пор, пока это потребуется.

Они также обсудили отношения Великобритании с ЕС, включая энергетику, продовольственную безопасность и Протокол по Северной Ирландии.