Братчук: ВСУ ударили по скоплению российской техники возле Антоновского моста

Во временно оккупированном Херсоне ВСУ нанесли удар по скоплению российской техники, сообщает Новое время.

Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Он уточнил, что взрыв произошел в районе железнодорожного Антоновского моста.

"Движение Сопротивления Юг, по данным местных жителей, сообщает о попадании во вражескую технику. Информация уточняется" , — пишет он.

Украина установила огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области, заявляла в середине сентября руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк.

По ее словам, на юге Украины подразделения российских оккупационных войск зажаты между украинскими силами обороны и правым берегом. Захватчикам предложили сдаться, перейдя под эгиду международного гуманитарного права, или возвращаться домой.