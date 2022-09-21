Братчук: ВСУ ударили по скоплению российской техники возле Антоновского моста
Во временно оккупированном Херсоне ВСУ нанесли удар по скоплению российской техники, сообщает Новое время.
Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Он уточнил, что взрыв произошел в районе железнодорожного Антоновского моста.
"Движение Сопротивления Юг, по данным местных жителей, сообщает о попадании во вражескую технику. Информация уточняется", — пишет он.
Украина установила огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области, заявляла в середине сентября руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк.
По ее словам, на юге Украины подразделения российских оккупационных войск зажаты между украинскими силами обороны и правым берегом. Захватчикам предложили сдаться, перейдя под эгиду международного гуманитарного права, или возвращаться домой.