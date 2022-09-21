Освобождены защитники "Азовстали" и глава патрульной полиции Мариуполя

Освобождены защитники "Азовстали" и глава патрульной полиции Мариуполя
Фото: Telegram

В результате обмена пленными в Украину вернулись несколько защитников "Азовстали", а также глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, сообщает Деловая столица.

Фото появились в сети.

Так, домой вернулась знаменитая "пташка" с завода "Азовсталь" — парамедик батальона "Госпитальеры" Екатерина Полищук.

Кроме того, освобожден защитник Мариуполь, контрактник Михаил Дианов, фото которого с металлической конструкцией на раненой правой руке опубликовал полк "Азов".

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Также освобожден руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

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Отмечается, что освобождено намного больше наших воинов.

Как сообщалось, 21 сентября из российского плена были выпущены 10 граждан разных государств, которые воевали в составе иностранного легиона Вооруженных Сил Украины.

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