Освобождены защитники "Азовстали" и глава патрульной полиции Мариуполя

В результате обмена пленными в Украину вернулись несколько защитников "Азовстали", а также глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, сообщает Деловая столица.

Фото появились в сети.

Так, домой вернулась знаменитая "пташка" с завода "Азовсталь" — парамедик батальона "Госпитальеры" Екатерина Полищук.

Кроме того, освобожден защитник Мариуполь, контрактник Михаил Дианов, фото которого с металлической конструкцией на раненой правой руке опубликовал полк "Азов".

Также освобожден руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

Отмечается, что освобождено намного больше наших воинов.

Как сообщалось, 21 сентября из российского плена были выпущены 10 граждан разных государств, которые воевали в составе иностранного легиона Вооруженных Сил Украины.