КНДР готовится спустить на воду новую ракетную субмарину, - аналитики

Северная Корея проводит подготовку к тому, чтобы в ближайшее время спустить на воду новую подводную ракетную лодку, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки верфи Sinpo South Shipyard от 18 сентября, обнародованные в исследовании 38 north.

Аналитики отмечают, что на фото видно 6 барж и судов, собравшихся у причала строительного цеха.

Впервые признаки того, что КНДР строит по крайней мере одну новую подлодку заметили в 2016 году, а уже в 2019 появилось видео, на котором лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осматривал субмарину лично.

Интересно, что о подлодке к тому моменту не было ничего известно. Однако позже появились данные, что он был построен под "особым вниманием" диктатора. Судно должно было "работать" в водах у восточного побережья страны.

Никто раньше не описывал систему вооружения этой подводной субмарины и не рассказывал, где и когда проходила ее проверка. Однако аналитики предположили, что очевидные размеры нового судна указывают на способность нести ракеты.

Стоит отметить, что КНДР имеет большой подводный флот, но известна лишь одна экспериментальная подлодка, способная нести баллистическую ракету.