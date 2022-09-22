Мелкие дожди и осенняя прохлада: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 22 сентября, часть Украины накроют мелкие дожди. При этом в некоторых областях снова похолодает, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Погода в Украине

По данным синоптиков, дожди ожидаются во всех западных и северных областях, а также в части центральных регионов. На остальной территории будет сухая погода, возможна переменная облачность.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в северных областях ночью +6 +8 градусов, днем +12 +14;

на западе ночью +6 +8, а днем +12 +14 градусов;

в восточных областях ночью +6 +8 градусов, днем +16 +18;

на юге страны ночью +7 +9, а днем +16 +18 градусов;

в центральных областях ночью +6 +8 градусов, днем +13 +16.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня будет влажно. Киев накроет мелкий дождь. Ветер северо-западный с порывами до 10 м/с.

Температура ночью будет +7 +9 градусов. Днем столбики термометров покажут до +12 +14 градусов.