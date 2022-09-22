Украина вернула из плена 215 человек, в том числе и защитников "Азовстали"
Украина вернула из российского плена 215 человек, среди которых 124 офицера. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
В частности, освобождены 108 бойцов полка "Азов" и других формирований Нацгвардии, а также военнослужащих Сухопутных и Военно-Морских сил, ТрО, Госпогранслужбы, Нацполиции, работников СБУ, Госспецслужбы транспорта, Государственной таможенной службы.
Среди освобожденных – командир "Азова", Герой Украины Денис Прокопенко ("Редис"), Сергей Волынский ("Волына"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламарь ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Денис Шлег из Нацгвардии Украины, Герой Украины Евгений Бова, командующий 1-го отдельного батальона морской пехоты. Также возвращается Екатерина Полищук ("Пташка") и три беременных женщины.
В рамках обмена пленными между Украиной и РФ домой вернули воинов, переживших теракт в Еленовке Донецкой области. Речь идет о восьми украинских защитниках, добавил Зеленский.
Президент объяснил, что 200 граждан Украины обменяли на Виктора Медведчука.
"Мы обменяли одного фаната России на 200 воинов. Сначала нам предлагали вернуть 50 наших людей в обмен на одного из находившихся в следственном изоляторе СБУ. Мы говорили. Настаивали. Число 50 выросло до двухсот. Они уже в Украине", - сообщил Зеленский.
Также отмечается, что еще пятеро командиров были освобождены путем обмена на 55 российских пленных. Как сообщил Зеленский, их удалось вызволить благодаря договоренностям президентов Украины и Турции. Так, освобожденные командиры будут находиться в Турции под протекторатом президента Эрдогана.
Кроме того, при посредничестве Саудовской Аравии из плена вернулись десять иностранцев. Отметим, что ранее враг им назначил долгий срок заключения или смертную казнь.