Украина вернула из плена 215 человек, в том числе и защитников "Азовстали"

Украина вернула из российского плена 215 человек, среди которых 124 офицера. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

В частности, освобождены 108 бойцов полка "Азов" и других формирований Нацгвардии, а также военнослужащих Сухопутных и Военно-Морских сил, ТрО, Госпогранслужбы, Нацполиции, работников СБУ, Госспецслужбы транспорта, Государственной таможенной службы.

Среди освобожденных – командир "Азова", Герой Украины Денис Прокопенко ("Редис"), Сергей Волынский ("Волына"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламарь ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Денис Шлег из Нацгвардии Украины, Герой Украины Евгений Бова, командующий 1-го отдельного батальона морской пехоты. Также возвращается Екатерина Полищук ("Пташка") и три беременных женщины.

В рамках обмена пленными между Украиной и РФ домой вернули воинов, переживших теракт в Еленовке Донецкой области. Речь идет о восьми украинских защитниках, добавил Зеленский.

Президент объяснил, что 200 граждан Украины обменяли на Виктора Медведчука.

"Мы обменяли одного фаната России на 200 воинов. Сначала нам предлагали вернуть 50 наших людей в обмен на одного из находившихся в следственном изоляторе СБУ. Мы говорили. Настаивали. Число 50 выросло до двухсот. Они уже в Украине" , - сообщил Зеленский.

Также отмечается, что еще пятеро командиров были освобождены путем обмена на 55 российских пленных. Как сообщил Зеленский, их удалось вызволить благодаря договоренностям президентов Украины и Турции. Так, освобожденные командиры будут находиться в Турции под протекторатом президента Эрдогана.

⚡️Денис Прокопенко, командир "Азова", обратился ко всем украинцам со словами "Слава Украине!"



Герой сказал, что чувствует себя хорошо и поблагодарил Президента и всю команду за освобождение. #Azov #Azovstal pic.twitter.com/LREIe7YnLk — НГУ (@ng_ukraine) September 21, 2022

Кроме того, при посредничестве Саудовской Аравии из плена вернулись десять иностранцев. Отметим, что ранее враг им назначил долгий срок заключения или смертную казнь.