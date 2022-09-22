МАГАТЭ начала переговоры с Украиной и РФ по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о начале переговоров с Украиной и РФ по параметрам зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, сообщает Деловая столица.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Мы начали конструктивные и активные консультации с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС", — написал Гросси.
Он также добавил, что подобные консультации начал с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.