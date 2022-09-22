Опрос: в Украине стало меньше желающих мигрировать в США или ЕС

За два года количество украинцев, готовых выехать на постоянное проживание в США или ЕС, снизилось в 4 раза и сейчас составляет 7%, сообщает Украинская правда.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 7-13 сентября

"В октябре 2020 года КМИС проводил всеукраинский телефонный опрос, где среди прочего задавался вопрос "А если бы вам сейчас без условий предоставили гражданство США или ЕС, вы бы поехали на постоянное жительство в эти страны?". На тот момент 28% среди всех взрослых украинцев готовы были уехать жить за границу.

В сентябре 2022 года мы повторно задали этот вопрос... Доля тех, кто готов уехать жить в США/ЕС, снизилась в 4 раза – с 28% до 7%" , - говорится в сообщении.

Инфографика КМИС

В то же время с 69% до 91% стало больше тех, кто не хотел бы выезжать даже в случае получения без условий гражданства США/ЕС.

Социологи отмечают, что нужно учитывать то, что около 10% взрослых украинцев сейчас за рубежом как беженцы.

Но, даже если половина из них ответили бы "да" на этот вопрос (хотя недавние опросы украинцев-беженцев свидетельствуют, что на самом деле большинство все-таки хотят вернуться домой, то есть ответов "да" было бы, скорее всего, меньше половины, – КМИС), то снижение эмиграционных настроений также было бы значительным – с 28% до около 13%.

Не хотели бы выезжать жить за границу абсолютное большинство населения (90-92%) во всех регионах Украины.

Инфографика КМИС

Также во всех регионах по сравнению с 2020 годом стало значительно меньше тех, кто хотел бы уехать.

Социологи отмечают: несмотря на то, что более молодые респонденты в большей степени готовы эмигрировать, на самом деле среди всех возрастных категорий абсолютное большинство (не менее 84%) не хотели бы выезжать жить в США/ЕС.

"Важно также, что во всех возрастных категориях прослеживается значительное снижение готовности переехать в США/ЕС по сравнению с 2020 годом. Например, в 2020 году практически половина (46%) молодежи до 30 лет хотели бы уехать, сейчас – 13%" , – подытожили в КМИС.

Инфографика КМИС

Исследование проходило с 7 по 13 сентября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Социологи отмечают, что в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но они подчеркивают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.