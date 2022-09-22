Горсовет: части жителей Изюма придется эвакуироваться на зиму

Разрушение критической инфраструктуры ставит под угрозу проведение отопительного сезона в освобожденном Изюме на Харьковщине – части жителей придется эвакуироваться на зиму, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 22 сентября.

"Мы будем работать с министерством, которое возглавляет госпожа Верещук. Еще до деоккупации города было сказано, что часть Харьковской области будет подлежать эвакуации. Будем смотреть на реальную ситуацию и что нам удастся сделать за достаточно небольшой срок, как наладить электричество, газ, воду. Но эвакуации не избежать".

По его словам, уже сейчас жители города обращаются за помощью, чтобы эвакуироваться. Все районе города обеспечены гуманитарными грузами. Ситуация с продуктами питания нормальная, однако стоит вопрос обеспечения строительными материалами.

90% центральной части города и многоэтажек полностью или частично разрушены. Частный сектор находится в лучшем, поэтому "жизнь" переместилась туда, как добавил Мацокин.

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