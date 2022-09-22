На Запорожском направлении нацгвардеец сбил российский вертолет
На Запорожском направлении нацгвардеец сбил российский вертолет Ми-8 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.
"22 сентября военнослужащим Национальной гвардии Украины во время налета авиации противника на Запорожском направлении был сбит вражеский вертолет Ми-8 из ПЗРК "Игла".
Наши защитники уверенно продолжают уничтожать врага на всех направлениях и освобождать украинские земли".
НГУ обнародовала также соответствующее видео.