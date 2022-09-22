ОК "Юг": ВСУ атаковали командный пункт и колону РФ в Херсонской области
Украинские силы атаковали российский командный пункт в Новой Каховке и колону техники РФ в районе села Львово во временно оккупированной Херсонской области, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования Юг в Facebook.
Сообщается, что украинскими подразделениями за ночь на 22 сентября было выполнено более 130 огневых задач.
В результате были поражены командный пункт в Новой Каховке, пункт управления БПЛА в Бериславском районе, колонна вражеской техники вблизи села Львово, а также обеспечен плотный огневой контроль вокруг Каховского моста.
Командование подтверждает уничтожение:
- 27 оккупантов;
- двух танков;
- двух бронированных машин;
- гаубицы 152-го калибра Мста-Б.
Всего по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 55 510 своих военных, за минувшие сутки — 400. Также оккупанты лишились более 14 000 единиц техники.
ВСУ установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области, заявляла в середине сентября руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк.
По ее словам, на юге Украины подразделения российских оккупационных войск зажаты между украинскими силами обороны и правым берегом. Захватчикам предложили сдаться, перейдя под эгиду международного гуманитарного права, или возвращаться домой.