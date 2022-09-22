Эрдоган заявил, что продолжит прилагать усилия для завершения войны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжит прилагать усилия для завершения полномасштабной войны России против Украины, сообщает Новое время.
Как сообщает CNN Türk, в интервью журналистам после участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Эрдоган сказал, что масштабный обмен пленными между Украиной и Россией состоялся при посредничестве Турции и «является важным шагом на пути к прекращению войны». По словам Эрдогана, Анкара с самого начала прилагала усилия для установления мира и призывала Россию вывести войска из Украины.
"Мы продолжим наши усилия по обеспечению мира и стабильности в будущем. Например, как только мы вернемся [из Нью-Йорка], мы снова позвоним лидерам и продолжим с ними нашу телефонную дипломатию", — сказал он.
Президент Владимир Зеленский ранее поблагодарил Эрдогана за ведущую роль в освобождении пленных украинских героев и напомнил, что, согласно договоренностям, пять командиров Азовстали будут находиться в Турции до конца войны и смогут видеться с семьями.
20 сентября Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы дал ему понять, что "готов покончить с этим [полномасштабной войной России против Украины] как можно скорее". Он встречался с Путиным в Узбекистане на фоне стремительного контрнаступления ВСУ в Харьковской области.
Зеленский подчеркивал, что со страной-террористом Россией нельзя вести предметный диалог, пока она не уйдет с территории Украины.
В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова.
Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене кума Путина Виктора Медведчука.