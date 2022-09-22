Боррель: Евросоюз рассмотрит введение нового пакета санкций против РФ

Европейский Совет планирует рассмотреть введение нового пакета антироссийских санкций. В частности, ожидается расширение экономических ограничений, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на брифинге.

По его словам, сейчас Евросоюз видит, что президент РФ Владимир Путин оказался "загнанным в угол" после успешного контрнаступления ВСУ. Но вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, лидер страны-агрессора продолжает наносить удары по Украине.

"Поэтому Европейский Совет изучит новый пакет санкций против нового набора лиц. Я не могу сейчас назвать их имена. Также Совет изучит расширение экономических санкций, нацеленных пока больше на технологическую часть наших отношений с Россией" , - отметил Боррель.

Напомним, вчера, 21 сентября, Боррель анонсировал экстренную встречу глав МИД Евросоюза, на которой планировалось обсудить дальнейшую санкционную политику ЕС по отношению к России.