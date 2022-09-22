Подоляк призвал россиян, которых мобилизуют в армию, сдаваться в плен

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал россиян, которых мобилизуют в российскую армию, сдаваться в плен - Украина гарантирует им жизнь и они не вернутся в РФ, если сами не захотят, сообщает Украинская правда.

Об этом Подоляк сообщил в Twitter.

"Принудительно мобилизованные граждане России, не желающие бесславно погибнуть в чужой стране! При первой же возможности - сдавайтесь в плен.

Украина гарантирует вам сохранение жизни и достойное обращение".

Подоляк отметил, что по Женевской конвенции, российские пленные не будут выданы РФ, если сами этого не захотят.