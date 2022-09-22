Пентагон показал подготовку военной помощи перед отправкой в Украину

Министерство обороны США показало подготовку помощи в сфере безопасности перед отправкой в Украину, сообщает Новое время.

Фото подготовки пресс-служба министерства опубликовала в Twitter.

"Летчики базы ВВС Довер, штат Делавэр, загружают пакеты с боеприпасами, направляющимися в Украину, на C-17 Globemaster III в рамках миссии по оказанию помощи в обеспечении безопасности" , — говорится в сообщении.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о росте поставок современного оружия в Украину.