Кадыров крайне недоволен вчерашним обменом защитников Мариуполя

Кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров выразил возмущение обменом пленных, который состоялся 21 сентября. Об этом он написал в Telegram, сообщает Новое время.

"Крайне недоволен вчерашним обменом. Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь... Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих" , — написал Кадыров.

Его расстроило, что обмен прошел «на украинских условиях». Кадыров считает, что теперь российские оккупанты сочтут, что пленных брать не стоит.

"Наши бойцы давили фашистов в Мариуполе, загоняли в Азовсталь, выкуривали их из подвалов, гибли, получали ранения и контузии. Передача даже одного этого азовского террориста должна была быть неприемлемой. И поэтому неудивительно, что бойцы, которые освобождали Мариуполь и сейчас находятся на передовой, делают свой вывод – не брать фашистов в плен" , — заявил кремлевский ставленник.

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Пять командиров с Азовстали сейчас находятся в Турции. Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, они прибыли в Саудовскую Аравию.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.