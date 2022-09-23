США ввели санкции против иранских силовиков на фоне протестов

Министерство финансов США объявило о введении санкций против полиции нравов иранского режима, а также руководителей силовых структур за жестокое обращение и насилие против иранских женщин и нарушение прав мирных протестующих в стране, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Кроме того, в список санкций внесены семь высокопоставленных руководителей спецслужб и других силовых структур Ирана - полиции нравов, министерства разведки и безопасности, сухопутных войск, сил сопротивления Басидж и правоохранительных сил.

"Эти чиновники руководят организациями, которые регулярно применяют насилие для подавления мирных протестующих и членов иранского гражданского общества, политических диссидентов, активистов за права женщин и членов иранской общины Бахаи" , - говорится в сообщении Минфина США.

Напомним, неделю назад Иран охватили протесты после смерти девушки, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба. Люди выходят на митинги, устраивают поджоги, срывают портреты лидеров страны.

Женщины отрезают волосы и отказываются соблюдать традиционный дресс-код. В результате стычек с силовиками есть погибшие.