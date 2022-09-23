На оккупированных территориях заявили о начале "референдумов"

На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей сегодня, 23 сентября, начались псевдореферендумы о присоединении к России. Они продлятся до 27 сентября, сообщает Слово и дело.

Местные "избирательные комиссии" начали работу в 8 утра. Кроме того, участки для "голосования" открылись в России.

В "ДНР" и "ЛНР" на псевдореферендум вынесли вопрос, поддерживают ли местные жители "вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ".

На временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей вопрос звучит так: "Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?".