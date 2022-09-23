Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвуковых ракет почти на $1 млрд

Министерство обороны США заключило с компанией Raytheon Missiles and Defense контракт на разработку для ВПС США гиперзвуковых крылатых ракет. Сумма сделки составила более 985 миллионов долларов, сообщает 24 Канал.

В сообщении, опубликованном Пентагоном, отмечается, что контракт предусматривает "проектирование, разработку и первоначальные поставки" соответствующих ракет. Предварительно работы планируется завершить к марту 2027 года.

Так, Raytheon получил заказ на Hypersonic Attack Cruise Missile, предусматривающий проектирование системы вооружения, разработку и начальную поставку.

HACM, разработанный совместно с Агентством передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона, будет использовать воздушную тягу для достижения скорости, в пять раз превышающей скорость звука.

Это будет вторая гиперзвуковая ракета ВВС после ARRW от Lockheed, которая является гиперзвуковым оружием, поднимающимся в атмосферу, а затем скользящим по своей цели. Официальные лица ВВС отметили, что HACM может использоваться как на истребителях, так и бомбардировщиках.

В настоящее время в разработке находятся по меньшей мере 8 гиперзвуковых видов оружия.