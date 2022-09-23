Генштаб: ВСУ освободили от оккупантов Яцковку в Донецкой области

Вооруженные силы Украины установили контроль над селом Яцковка в Донецкой области и вернули ранее утраченные позиции на Бахмутском направлении. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Украинская правда.

"В ходе ведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над населенным пунктом Яцковка.

Наши войска улучшают свое тактическое положение. Так, благодаря своевременной перегруппировке подразделений одной из механизированных бригад, качественной организации боя, нам удалось вернуть ранее утраченное положение и обеспечить контроль позиций в районе южнее Бахмута" , - сказал он. ﻿

По его словам, на Бахмутском направлении обстановка остается сложной, однако контролируемой. Противник продолжает вести наступательные действия, чтобы вытеснить украинские подразделения с занятых позиций.

Вооруженные силы Украины держат оборону, несмотря на интенсивный огонь противника.