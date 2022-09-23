В Генштабе назвали причины мобилизации в РФ и раскрыли планы врага

Кремль был вынужден объявить мобилизацию в стране из-за угрозы режиму президента России Владимира Путина. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Согласно данным разведки, неспособность Кремля достичь своих целей в войне, растущая поддержка Украины, сохранение курса Киева по вступлению в НАТО и обострение социально-экономических проблем в России заставили Москву объявить мобилизацию, чтобы хоть как-то спасти режим Путина.

"По нашим данным, согласно мобилизационным планам России, мобилизации будут подлежать около 300 тысяч человек. По предварительным данным, призыв состоится как минимум в два этапа, может быть больше" , - заявил Громов.

Во время первого этапа, как объясняет Громов, в течение месяца - полтора Россия попытается доукомплектовать в полный штат свои соединения и воинские части, вовлеченные в войну против Украины.

"Также не исключается, что часть сил пойдет на доукомплектование подразделений пограничной службы ФСБ для освобождения личного состава подразделений вооруженных сил, привлеченных к прикрытию границы с Украиной" , - отметил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба.

Несмотря на то, что мобилизации подлежат разные категории лиц, вероятно, что Россия будет призывать к войне должностных лиц сержантского и рядового состава, а также младших офицеров.

Уже на втором этапе Россия создаст ряд общевойсковых формирований оперативного, тактического уровня, соответствующие комплекты ракетного подразделения и артиллерии.

"В то же время мы понимаем, что специалистов дефицитных специальностей у противника нет, а их подготовка займет длительное время" , - отмечает Громов.

Наши воины готовы к любому развитию событий, несмотря на мобилизацию в России.