Подоляк: мобилизация в России сопровождается этническими чистками

Непропорциональная массовая принудительная мобилизация в национальных республиках России – Бурятии и Якутии – это настоящие этнические чистки местного населения со стороны Москвы, сообщает Деловая столица.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Непропорциональная массовая принудительная мобилизация в национальных республиках России – Бурятии, Якутии – это настоящие этнические чистки местного населения со стороны Москвы. Народам РФ пора вспомнить о национальном достоинстве и не отправлять своих детей умирать на чужой войне" , — написал Подоляк.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам с призывом сопротивляться мобилизации.