ОК "Юг": Одессу атаковали дронами-камикадзе

Сегодня, 23 сентября, Одессу атаковали дроны-камикадзе с моря, есть жертва. Об этом сообщает ОК "Юг".

"Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, с пожаром борются спасательные службы. Погиб один гражданский" , - говорится в сообщении.

Кроме того, один иранский беспилотник "Шахид-136" сбит над морем силами противовоздушной обороны, добавили в ОК.

Ранее СМИ сообщали о работе ПВО в Одессе и попадании вражеского дрона в АЗС, однако спикер Одесской ОВА Сергей Братчук опроверг эту информацию.