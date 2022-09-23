В СБУ объяснили, за что учителям и медикам на оккупированных территориях грозит наказание

Учителя и преподаватели, которые на оккупированных территориях согласились обучать школьников и студентов по российским стандартам, будут нести уголовную ответственность, а медики будут наказаны только в случае согласия занимать руководящие должности при оккупантах, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы Службы Безопасности Украины Артем Дехтяренко на брифинге 23 сентября, ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины "Коллаборационная деятельность".

3 марта 2022 года Верховная Рада внесла в УКУ статью 111-1 о коллаборационной деятельности.

Журналист отметил, что эта статья предусматривает ответственность учителей, которые обучают детей на оккупированных территориях: они могут быть приговорены к 3 годам лишения свободы или общественным работам до 2 лет.

"Сейчас соответствующие изменения в законодательство находятся на рассмотрении в Верховной Раде: имеются в виду нормы, которые будут определять уровень ответственности людей, вынужденно оставшихся на временно оккупированных территориях и работающих в сфере жизнеобеспечения. Это касается работников педагогической сферы, медиков, людей, которые работают на коммунальных предприятиях и так далее.

Каждый из этих случаев будет изучаться отдельно. Очевидно, что определенные сферы жизнедеятельности находятся под охраной международного законодательства. То есть условно: медик, выполняющий свою клятву Гиппократа и спасающий жизни людей, освобожден от ответственности, потому что в его действиях нет коллаборационизма или государственной измены.

Вместе с тем, если этот человек согласится занять руководящий пост в псевдооргане здравоохранения, тогда мы будем принимать соответствующие меры.

Что касается работников образовательной сферы, им нужно быть более внимательными, потому что в рамках действующего законодательства – в частности, статьи 111 прим. 1 "коллаборационная деятельность" – если сотрудник сферы образования будет внедрять образовательные стандарты государства-агрессора в украинских учебных заведениях или будет способствовать установлению оккупационных властей в этом временно оккупированном регионе, то он будет отвечать по закону".

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук ранее заявляла, что педагоги, которые работают на оккупантов, будут отвечать перед законом. При этом она не объясняла, как людям выжить под оккупацией без работы.

Единственное, что могла предложить согражданам Верещук, самостоятельно выбираться с оккупированных территорий.

Также министр призывала родителей не пускать детей на очную учебу в школы на временно оккупированных территориях.