Оккупанты собираются провозгласить часть Запорожской области "независимой"

Перед тем как "войти в состав России" после незаконного псевдореферендума, оккупанты планируют "объявить о независимости" той части Запорожской области, которая занята российскими войсками, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил член так называемого "главного совета администрации региона" Владимир Рогов со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.

По словам оккупанта, только после этого возможно "присоединение".

"Да, условно некоторое время, пока нас не примет Россия, мы будем независимыми. Ничего не меняем, оставляем название Запорожская область, чтобы не было путаницы. Все делается по федеральному конституционному закону №6 "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя" , — сказал он.

Напомним, Служба безопасности Украины перехватила документы оккупантов и опубликовала данные более 390 коллаборантов, которые согласились "обеспечить правопорядок" во время псевдореферендума на временно оккупированной части Запорожской области.