Зеленский назначил нового посла Украины в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 сентября, своим указом назначил Алексея Макеева послом Украины в Германии, сообщает Новое время.

Соответствующий документ №662/2022 обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Макеева Алексея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Германия" , - говорится в указе.

Алексей Макеев – специальный представитель Министерства иностранных дел Украины по санкционной политике.

Предшественник Макеева в должности посол Украины в ФРГ Андрей Мельник был уволен с должности указом президента от 11 июля. Он занимал должность посла Украины в Германии с 2014 года.