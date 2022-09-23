Зеленский назначил нового посла Украины в Германии
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 сентября, своим указом назначил Алексея Макеева послом Украины в Германии, сообщает Новое время.
Соответствующий документ №662/2022 обнародован на сайте главы государства.
"Назначить Макеева Алексея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Германия", - говорится в указе.
Алексей Макеев – специальный представитель Министерства иностранных дел Украины по санкционной политике.
Предшественник Макеева в должности посол Украины в ФРГ Андрей Мельник был уволен с должности указом президента от 11 июля. Он занимал должность посла Украины в Германии с 2014 года.