СМИ: Финляндия в ближайшие дни ограничит въезд для россиян

Финляндия в ближайшие дни ограничит въезд россиянам, которые бегут от объявленной диктатором Владимиром Путиным мобилизации, сообщает Новое время.

Как сообщает Helsingin Sanomat в пятницу, 23 сентября, со ссылкой на пресс-конференцию министра иностранных дел страны Пекки Хаависто, решение будет принято в ближайшее время. Выдача виз россиянам может быть приостановлена или ограничена, за исключением некоторых категорий, таких как граждане, которые приезжают навестить родственников или едут по работе. Также Хаависто сказал, что визы россиян могут быть аннулированы на границе в индивидуальном порядке.

По словам министра, сейчас идет техническая и юридическая подготовка. Хаависто сказал, что Финляндия рискует превратиться в масштабную транзитную страну, а это наносит ущерб имиджу страны и ее международным отношениям.

В правительстве Финляндии в пятницу сообщили, что примут решение о «существенных ограничениях» на въезд российских граждан и выдачу виз из-за «серьезного ущерба международному положению» страны.

Как пишет Yle, россияне не смогут въезжать в Финляндию по туристической визе, выданной Хельсинки или другими странами Шенгенского соглашения.

Ранее в финской пограничной службе сообщили, что за неделю число россиян, въезжающих в Финляндию, удвоилось.

С 19 сентября Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили въезд гражданам России с туристическими шенгенскими визами, выданными странами ЕС. Сейчас Финляндия фактически остается единственной страной-соседкой РФ, через которую россияне могут попасть в Европу по шенгенской визе.

12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Российский диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил «частичную мобилизацию» в России. После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны.