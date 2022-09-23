ВСУ впервые сбили беспилотник оккупантов Mohajer-6 иранского производства, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования в Telegram.

"Впервые в Украине зенитчиками воздушного командования Юг Воздушных Сил ВС Украины сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот дрон предназначенный для проведения разведки, наблюдения и огневого поражения. Он способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Этот беспилотник начали производить в 2017 году.

Mohajer-6 имеет максимальный взлетный вес 600 кг и дальность полета 200 км. Максимальная скорость — 200 км/ч, продолжительность полета 12 часов и максимальная высота полета 5400 метров.