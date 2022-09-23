Украина присоединилась к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии

Украина смогла присоединиться к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит страница главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Я приветствую решение министров иностранных дел Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, признающих присоединение Украины к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии" , - заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что присоединение Украины к настоящему Договору является одной из целей азиатской стратегии Украины.

"Мы с нетерпением ждем новой главы в отношениях Украина - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии" , - добавил Кулеба.

Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии – это мирное соглашение среди стран Юго-Восточной Азии, созданные членами-основателями Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Напомним, что ранее Кулеба поставил Лаврова на место за оскорбление Зеленского на Совбезе ООН.

Также Кулеба заявил, что НАТО хочет присоединиться к Украине, а не наоборот.