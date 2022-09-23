В Раде предложили возобновить электронное декларирование и проверки деклараций
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия внес в Верховную раду законопроект о возобновлении электронного декларирования и проверок деклараций, остановленных в начале войны., пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Предполагается, что субъекты декларирования должны подать свои декларации в течение двух месяцев после принятия закона.
При этом законопроект назван изменениями в законодательство "с целью выполнения требований Европейской комиссии по приобретению Украиной статуса члена Европейского союза".