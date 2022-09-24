США объявили об исключении Афганистана из списка основных союзников вне НАТО

США объявили об исключении Афганистана из списка основных союзников вне НАТО

Президент США Джо Байден объявил об исключении Афганистана из списка основных союзников страны вне НАТО, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Афганистан получил статус основного союзника США вне НАТО в 2012 году при президенте Бараке Обаме.

Байден сообщал о планах лишения Кабула этого статуса в июле - спустя почти год после того, как власть в стране захватили талибы.

Статус основного союзника США вне НАТО носят 19 стран. Среди них - Австралия, Египет, Израиль, Япония, Южная Корея, Бразилия и другие.

В отличие от союзников США по НАТО, связанных друг с другом пактом о совместной обороне, Афганистан как союзник, не входящий в НАТО, не имеет гарантий взаимной защиты.

Он имеет право на получение кредитов, а также является местом хранения запасов военных резервов, принадлежащих США. Кроме того, частные компании из этой страны могут участвовать в торгах по контрактам на техническое обслуживание, ремонт или капитальный ремонт военной техники США за рубежом.

Статус союзника дал Афганистану право на получение военной подготовки и помощи, включая ускоренную продажу и аренду военной техники даже после того, как войска НАТО покинули страну.

Ранее в этом году США объявили Колумбию и Катар союзниками вне НАТО.

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