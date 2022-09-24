Дожди отступают, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Осенние дожди сегодня, 24 сентября, накроют восточные регионы нашей страны. На остальной территории будет сухая, но прохладная погода, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

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Погода в Украине

По данным синоптиков сегодня мелкие дожди ожидаются в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.

В других регионах сухо, но с переменной облачностью. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 3-8 м/с. В то же время почти на всей территории прогнозируется похолодание.

Температура воздуха будет составлять:

в северных областях ночью +3 +6 градусов, днем +11 +14;

на западе ночью +3 +7, а днем +12 +17 градусов;

в восточных областях ночью +4 +7 градусов, днем +14 +18;

на юге страны ночью +6 +8, а днем +15 +18 градусов;

в центральных областях ночью +4 +7 градусов, днем +12 +15.

Погода в Киеве

В столице ожидается сухая погода с облачностью. Ветер северо-западный до 8 м/с. Ночью температура воздуха будет лишь +4 +6 градусов. Днем воздух в Киеве прогреется до +12 +14 градусов.