ОК "Юг": оккупанты сбросили на позиции ВСУ контейнеры с ядовитым веществом

Оккупанты РФ сбросили на украинские позиции контейнеры с ядовитым веществом, используя беспилотник. Потерь в результате атаки нет, сообщает Новое время.

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.

Там рассказали, что, вероятно, говорится о хлорпикриновой гранате К-51.

"Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет" , — подчеркнули в ОК Юг.

В течение 23 сентября Одессу дважды атаковали дроны-камикадзе из направления Черного моря. В результате ударов двух беспилотников разрушено админздание в припортовой зоне. Еще один иранский Shahed-136 был сбит над морем — взрывная волна повредила несколько домов, погиб один человек.

Еще четыре дрона-камикадзе силы ПВО уничтожили во время повторной тревоги. Среди них впервые был сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6, предназначенный для проведения разведки, наблюдения, огневого поражения.

Один Shahed-136 атаковал вечером позиции ВСУ на линии столкновения в Березнеговатской громаде Николаевской области, сообщили в ОК Юг. Очередной иранский дрон сбили при попытке нанести удар в направлении порта Пивденный.

Накануне Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Ирана из-за предоставления страной оружия России, используемого агрессором в полномасштабной войне. В МИД заявили, что это — недружественный акт, который серьезно вредит украинско-иранским отношениям. Посла Ирана лишат аккредитации, а количество дипломатического персонала иранского посольства в Киеве будет значительно сокращено.

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников.

30 августа информацию о получении Россией иранских дронов официально подтвердил Белый дом. В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.

13 сентября ВСУ, предположительно, сбили первый беспилотник российских оккупантов иранского производства Shahed-136 в Купянске.