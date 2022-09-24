ОВА: силы ПВО сбили ракету над Запорожьем
Силы противовоздушной обороны возле Запорожья сбили одну российскую ракету, заявил глава ОВА Александр Старух, сообщает Украинская правда.
"Разрушенные дома, изуродованные жизни. Оккупант пытается нас запугать, оккупант пытается нас убить. Жертв могло быть больше - спасибо нашим спасателям! Отдельная благодарность силам противовоздушной обороны, которые сбили вражескую ракету", – сообщил он.
По словам Старуха, обломки снаряда упали вне города, пострадавших нет.