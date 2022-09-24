Самолет, вертолет и беспилотники: в Генштабе назвали потери войск РФ
Российские войска за сутки потеряли около 240 военных, самолет, вертолет и 6 беспилотников. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.09 ориентировочно составили:
- личного состава - около 56300 (+240) человек ликвидировано,
- танков - 2262 (+8),
- боевых бронированных машин - 4807 (+11),
- артиллерийских систем - 1361 (+6),
- РСЗО - 327 (+1),
- средства ПВО - 170,
- самолетов - 255 (+1),
- вертолетов - 220 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 956 (+6),
- крылатые ракеты - 240,
- корабли / катера - 15,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3681 (+22),
- специальная техника - 126.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях, отметили в Генштабе.