Самолет, вертолет и беспилотники: в Генштабе назвали потери войск РФ

Российские войска за сутки потеряли около 240 военных, самолет, вертолет и 6 беспилотников. Об этом говорится﻿ в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.09 ориентировочно составили:

личного состава - около 56300 (+240) человек ликвидировано,

танков - 2262 (+8),

боевых бронированных машин - 4807 (+11),

артиллерийских систем - 1361 (+6),

РСЗО - 327 (+1),

средства ПВО - 170,

самолетов - 255 (+1),

вертолетов - 220 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 956 (+6),

крылатые ракеты - 240,

корабли / катера - 15,

автомобильной техники и автоцистерн - 3681 (+22),

специальная техника - 126.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях, отметили в Генштабе.