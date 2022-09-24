Самолет, вертолет и беспилотники: в Генштабе назвали потери войск РФ

Самолет, вертолет и беспилотники: в Генштабе назвали потери войск РФ
Фото: Facebook

Российские войска за сутки потеряли около 240 военных, самолет, вертолет и 6 беспилотников. Об этом говорится﻿ в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.09 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 56300 (+240) человек ликвидировано,
  • танков - 2262 (+8),
  • боевых бронированных машин - 4807 (+11),
  • артиллерийских систем - 1361 (+6),
  • РСЗО - 327 (+1),
  • средства ПВО - 170,
  • самолетов - 255 (+1),
  • вертолетов - 220 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 956 (+6),
  • крылатые ракеты - 240,
  • корабли / катера - 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3681 (+22),
  • специальная техника - 126.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях, отметили в Генштабе.

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